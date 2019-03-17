لحج 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الحوطة بمحافظة لحج دورات إدارة المشاريع لقطاع معيلات الأسر ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن.وتلقت 100 متدربة مهارات إعداد دراسة الجدوى للمشاريع و إدارة و تسويق المنتجات التي تصنعها المتدربات لتحقيق عائد مادي يسهم في تحسين الوضع المعيشي لأسر المعيلات.وتأتي هذه الدورات استكمالا للدورات التي أخذتها المتدربات خلال الأشهر المنصرمة في مجالات الخياطة والكوافير و المعجنات و صناعة البخور.وتَمَثل الهدف التدريبي العام للدورة في تقديم تعريف شمولي لمفهوم إدارة المشاريع الصغيرة و المتوسطة وطبيعتها في سوق الأعمال، ومناقشة مفهوم الريادة، وكيف يمكن لصاحب المشروع أن يكون رياديًا في إدارة مشروعه.وعبّرت المستفيدات عن شكرهن الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة لمنحهن فرص تدريب يمكنهن من تحسين دخلهن المعيشي.//انتهى//12:05ت م0042