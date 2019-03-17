الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واستُوجت لاعبة المنتخب السعودي للريشة الطائرة رنا سعود بالمركز الأول في منافسات الفردي ضمن بطولة المملكة المفتوحة الأولى للسيدات، وذلك في البطولة التي أقيمت بجامعة الأميرة نورة لمدة 3 أيام، بمشاركة 100 لاعبة من مختلف الفئات العمرية من لاعبات المنتخب السعودي والفرق المحلية والهواة.كما نجح زوجي أخضر الريشة المكون من اللاعبتين رنا سعود وشذى صالح بالفوز بالمركز الأول للعب الزوجي بعد فوزهما على نظيرهما زوجي فريق جدة.من جهته أوضح رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن سعادته بخروج البطولة المفتوحة الأولى للسيدات بمستويات مميزة يكاد يكون أبرزها تتويج لاعبات المنتخب بالمركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى اللعب الزوجي والفردي، مشيدًا بأهمية البطولة كونها تأتي ضمن خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتمكين المرأة في المجال الرياضي وزيادة عدد ممارسات اللعبة و صولاً لاكتشاف المواهب وضمها لصفوف المنتخب السعودي للسيدات.الجدير بالذكر أن منافسات البطولة أدارها وحكّمها فريق تحكيم نسائي مختص باللعبة.// انتهى //12:11ت م0043