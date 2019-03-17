الغيظة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسدشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, توزيع المواد الإيوائية للمتضررين في محافظة المهرة.وجرى توزيع 100 خيمة و600 بطانية و 200 بساط، لسد احتياج المتضررين في مديرية حات والمناطق الصحراوية.وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر بتدخلات المملكة الإغاثية والإنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع التمور على الفئات الأشد احتياجا في المحافظة، ضمن مشروع توزيع 4 آلاف طن من التمور.//انتهى//12:13ت م0044