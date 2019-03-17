جدة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسأطلق مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة ، فيصل بن عقيل كدسة ، اليوم بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة, مسابقة الروبوت التي يشارك فيها نحو 200 متدرب من جميع كليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وأوضح عميد كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي أن المسابقة التي تتضمن ثلاثة مسارات هي مسابقة روبوت VEX العالمية , ومسار المشاريع الابتكارية , ومسار البرمجة , تهدف إلى تنمية روح الإبداع والابتكار ونشر ثقافة الروبوت , وتشجيع المبتكرين والمتدربين على تحليل وحل المشكلات وتشجيع التعلم التعاوني والعمل ضمن الفريق.// انتهى //12:17ت م0045