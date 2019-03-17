تونس 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، اهتمامها بتواصل الإدانات وعبارات الشجب من دول العالم، تنديدًا بمذبحة نيوزيلندا، ومخبرة عن ارتفاع حصيلة الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشرتش النيوزيلندية، لتصل الى 51 شهيدًا وعشرات الجرحى، والحصيلة مرشحة للارتفاع.ونقلت في السياق.. تصريحات لرئيسة الوزراء النيوزيلندية، وصفت فيها الهجوم بأنه يوم أسود في تاريخ بلادها.وأنبات صحف الأحد، في الشأن الجزائري، عن اعتقال الشرطة الجزائرية العشرات من المحتجين وإصابة 11 شرطيًا بجروح، في احتجاجات العاصمة، التي شارك فيها مئات الآلاف من المتظاهرين المطالبين بالتغيير الجذري ورفض القرارات الرئاسية الأخيرة واحترام الدستور والالتزام بنصوصه، وذلك وسط انتشار أمني كثيف.وأوردت إحصائية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تشير إلى أن عشرات الآلاف من النازحين يعانون من استمرار بقائهم بعيدًا عن بيوتهم بسبب الصراعات السياسية والعسكرية، التي أجبرتهم على الرحيل.ونقلت في الشأن السوري، تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري، قال فيها: "لا يوجد جدول زمني للانسحاب الأمريكي من سوريا , مشيرة إلى جانب ذلك إلى هجمات انتحارية استهدفت آلاف الأشخاص الذين يغادرون جيب الباغوز السوري في شرق سوريا.وتطرقت صحف تونس، إلى شن الطيران الإسرائيلي نحو مائة غارة على مواقع فلسطينية تسببت في إصابة عدد من الفلسطينيين، وألحقت دمارًا كبيرًا.// انتهى //12:27ت م0049