المدينة المنورة 10 رجب 1440هـ الموافق 17 مارس 2019م واسأصدرت أمانة المدينة المنورة عبر بوابة بلدي 1776 رخصة بناء ، كما جرى إصدار 782 رخصة بناء عبر نظام الأمانة خلال النصف الأول من العام الجاري .وأوضح وكيل الأمين للتعمير والتنمية العمرانية بأمانة المنطقة المهندس أحمد بن محمد العمري أن الرخص تنوعت ما بين إصدار جديد ، و إضافة ، وتجديد ، وتعديل ، ونقل ملكية وبدل تالف ، في نطاق بلديات ( قباء ، البيداء ، العقيق ، العوالي ، أحد ، العيون، العاقول ، المندسة ، الصويدرة ، أبيار الماشي )، حيث بلغ مجمل مساحة الأراضي المرخصة 1194533.622م2 ، وبلغ عدد الطوابق بما فيها الأرضي 2976 طابقاً.من جانبه أفاد مدير الإدارة العامة للتراخيص الإنشائية المكلف المهندس أحمد بن محمد جان أن الأمانة تسعى إلى توفير كافة الخدمات وتذليل الصعوبات لطالبي الرخص الإلكترونية والإنشائية عبر بوابة ” بلدي ” بتقديم الدعم والمساندة للمستفيدين بهدف التسهيل على المسجلين بالبوابة الإلكترونية في إصدار رخصهم دون الحاجة للمراجعة ، و الذي من شأنه أن يختصر الوقت والجهد على المستفيدين .//انتهى//12:28ت م0050