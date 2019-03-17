نجران 10 رجب 1440هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسنفذت إدارة التعليم بمحافظة شرورة اليوم، مبادرة تعلم اللغة الصينية، وذلك في قاعات التدريب بمركز الحي المتعلم بمدرسة عقبة بن نافع بالمحافظة.وأوضح مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا، أنه سيتم تنفيذ العديد من البرامج والدورات في أندية الأحياء للبنين والبنات لتعليم الطلاب وأفراد المجتمع أساسيات اللغة الصينية التي تعد من أهم اللغات في العالم، ولفتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة وأفراد المجتمع ودعم توجه المملكة نحو إستراتيجية المستقبل الطموحة في مجالات العلوم والصناعات التكنولوجية المتطورة.وبيّن عقالا أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطط التعليم وبرامجه المختلفة للانطلاق نحو التميز والمنافسة الدولية، وتثقيف وتعليم أبناء المجتمع ضمن رؤية وطنية شاملة.// انتهى //12:28ت م0051