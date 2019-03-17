الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسأعلنت الهيئة العامة للاستثمار اليوم عن بدء التسجيل في مسابقة "بلا حدود" تحت شعار #سبب_ثامن ليضاف إلى الأسباب السبعة التي سبق الإعلانها كأهم الأسباب التي تجعل من المملكة وجهة استثمارية رائدة عالمياً.وتعد مسابقة " بلا حدود " المسابقة التسويقية الوطنية الأولى من نوعها لتقديم المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية رائدة عالمياً، ومن المقرر أن تستمر حتى 17 أبريل من الشهر القادم.وكشف وكيل محافظ الهيئة للتسويق والاتصال خالد طاش، أن فرصة المشاركة بالمسابقة متاحة أمام جميع طلاب وطالبات الجامعات السعودية، وكذلك المبتعثين من أبناء وبنات الوطن في الخارج، ابتداءً من اليوم الأحد وتستمر لمدة شهر، لافتاً إلى أن من شأن مسابقة "بلا حدود" إدماج المجتمع الطلابي لاسيما طلبة الاتصال والتسويق في فهم التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو استقطاب الاستثمارات.وحثّ طلاب وطالبات الجامعات انتهاز هذه الفرصة، والمشاركة بإبداعاتهم في هذه المسابقة الوطنية، لافتاً إلى أنه يمكن للراغبين بالمشاركة زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة www.limitlesssaudi.sa .وأضاف خالد طاش، أن المسابقة تعد منصةً للابتكار والأفكار الخلاقة في تقديم وطننا الغالي دولياً، وهي الأولى من نوعها نحو تحفيز طلاب وطالبات الجامعات السعودية للانخراط في تقديم المملكة تسويقياً إلى العالم.يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار، قد أطلقت المسابقة خلال منتدى مسك للإعلام كأحد نتائج البرنامج المشترك الذي وقعته الهيئة مع مركز مبادرات مسك، حيث تعاون الطرفان في تفعيل دور الشباب وإشراكهم خلال فعاليات المنتدى السعودي في كل من الهند والصين.وعمل عدد من المتخصصين في إثراء المحتوى التسويقي والإعلامي قبيل انطلاق المسابقة، بهدف نشر ثقافة التسويق والتواصل والمشاركة المجتمعية وإثراء المحتوى، وتعزيز مفهوم التسويق والاتصال كخيار استراتيجي في جذب الاستثمارات عبر إحدى مبادرات التحول الوطني مبادرة "استثمر في السعودية".// انتهى //12:40ت م0052