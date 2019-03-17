اجتماعي / إدارة الجودة الشاملة في أعمال التطوع .. دورة تدريبية في جازان
الأحد 1440/7/10 هـ الموافق 2019/03/17 م واس
جيزان 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس
تنظم لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان يوم الأربعاء القادم دورة تدريبية بعنوان " إدارة الجودة الشاملة في أعمال التطوع " ، يُقدمها مدير إدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم جازان أبوبكر ولي ، وذلك بمسرح الغرفة .
وتتضمن الدورة العديد من المحاور التدريبية عن أهمية الجودة في أعمال التطوع ، وتعريف ومفهوم الجودة الشاملة ، والمفاهيم الأساسية لإدارة الجودة الشاملة في أعمال التطوع ، والمعرفة والجودة والتطوع ، إلى جانب متطلبات إدارة الجودة الشاملة .
وتأتي الدورة التدريبية ضمن مختلف البرامج التي تنفذها لجنة المسؤولية المجتمعية لتعزيز النشاطات والبرامج التطوعية .
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13:32ت م
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