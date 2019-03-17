جيزان 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واستنظم لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان يوم الأربعاء القادم دورة تدريبية بعنوان " إدارة الجودة الشاملة في أعمال التطوع " ، يُقدمها مدير إدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم جازان أبوبكر ولي ، وذلك بمسرح الغرفة .وتتضمن الدورة العديد من المحاور التدريبية عن أهمية الجودة في أعمال التطوع ، وتعريف ومفهوم الجودة الشاملة ، والمفاهيم الأساسية لإدارة الجودة الشاملة في أعمال التطوع ، والمعرفة والجودة والتطوع ، إلى جانب متطلبات إدارة الجودة الشاملة .وتأتي الدورة التدريبية ضمن مختلف البرامج التي تنفذها لجنة المسؤولية المجتمعية لتعزيز النشاطات والبرامج التطوعية .// انتهى //13:32ت م0071