الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واستعرف مكتبة الملك فهد الوطنية من خلال مشاركتها بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019 زوار المعرض بالعديد من خدماتها، وبمهام ومميزات البوابة الإلكترونية الخاصة بالمكتبة.وأوضح مدير الشؤون الثقافية بمكتبة الملك فهد الوطنية محمد المزيني أن المكتبة حريصة على حضور المعارض والاحتفالات الدولية باعتبارها المكتبة الأم في المملكة، مضيفاً أن المكتبة تقدم خدماتها للباحثين والباحثات في الجناح من خلال وجود أخصائيين يقدمون الاستشارة والإرشاد، كما يستضيف الجناح العديد من الكتاب والمثقفين.من جهته قال مدير البوابة الإلكترونية بمكتبة الملك فهد الوطنية حمد المالك: إن البوابة الإلكترونية تحتوي على أكثر من 15 خدمة للباحثين والباحثات، متوفرة على مدى 24ساعة، ويمكن للجميع الاستفادة منها بمجرد دخولهم موقع البوابة.وأضاف أن من أبرز خدمات البوابة خدمة "الملخصات الفكرية السعودية" التي تتيح لزوار البوابة الإلكترونية قراءة مقدمة وملخص الكتاب وبعض المعلومات المختصرة بالإضافة لطلب زيارة المكتبة وطلب تسجيل مادة مطبوعة للجهات الحكومية ودور النشر والافراد والعديد من الخدمات الأخرى.// انتهى //13:33ت م0072