حائل 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد لعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل غداً، حفل افتتاح جمعية حائل للتنمية البشرية وذلك في فندق ميلينيوم.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عيسى بن عبدالله الحليان، أن الجمعية وفق أهدافها ستمثل إضافة للقطاع الثالث في المنطقة.وأفاد أن الجمعية عبر برامجها ستسهم في تطوير الطاقات الوطنية بالمنطقة عمومًا وفي القطاع الخيري خصوصًا ،إلى جانب تقدم الاستشارات التطويرية في العمل الخيري بحسب معايير الجودة وإقامة الملتقيات التنموية ونشر ثقافة التنمية البشرية.وأضاف أن حفل الافتتاح سيشهد إقامة ورشة عمل متخصصة في التنمية البشرية وتوقيع شراكات وعقود استراتيجية مع جهات مختصة في القطاع بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030م مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ولمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية وفرع الوزارة بالمنطقة ومركز التنمية الاجتماعية على دعمهم المتواصل لكل ما من شأنه تطوير التنمية البشرية في حائل.// انتهى //13:38ت م0076