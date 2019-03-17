جدة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واستعقد غرفة جدة الثلاثاء المقبل جمعيتها العمومية للعام المالي المنصرم 2018, يستعرض خلالها مجلس الإدارة الحالي إنجازات الغرفة وانشطتها المختلفة وخدماتها المقدمة لأكثر من 100 ألف منتسب من أصحاب الأعمال.وتستعرض الجمعية في اجتماعها التقرير المالي للغرفة لذات العام والمتضمن تقرير المحاسب القانوني وإعلان الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018, والموازنة التقديرية للعام المالي 2019, بالإضافة إلى استعراض انجازات الغرفة التي تحققت وفقاً للخطة الاستراتيجية التي تبنتها الغرفة لمواكبة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 من خلال خمسة توجهات استراتيجية تضم تمكين تنمية اقتصادية منافسة, وتحقيق تنمية مجتمعية فعالة, وتقديم خدمات ذات قيمة نوعية, وتحفيز أنظمة وقوانين داعمة, وتطوير مؤسسي متكامل.// انتهى //13:38ت م0077