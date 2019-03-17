سكاكا 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسطبقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الجوف ممثلة في إدارة الجودة وقياس الأداء، اليوم الاختبارات الوطنية التابعة للمركز الوطني للقياس، في عدد من مدارس المنطقة .وتابع مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، انطلاق الاختبارات الوطنية، في مادة اللغة العربية التي ينفذها المركز الوطني للقياس على عينة من مدارس المنطقة، مشيراً إلى أهمية الرفع من مستوى التحصيل الدراسي والتركيز على التقويم الواقعي وعلى الفهم القرائي والإبداعي، وضرورة تلمس العقبات التي تواجه الطلاب وإيجاد الحلول لها بتشخيص مجالات القوة والضعف وتقديم خطط تحسينية.من جانبه، أوضح مدير إدارة الجودة وقياس الأداء سلمان بن إبراهيم القايد، أن الاختبارات استهدفت طلاب الصف الرابع الابتدائي والصف الثاني المتوسط في مادة اللغة العربية في 28 مدرسة بنين، 33 مدرسة بنات وتستمر إلى نهاية هذا الاسبوع.// انتهى //13:47ت م0079