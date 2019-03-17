بريدة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واساختتمت يوم أمس فعاليات " ملتقى القصيم الحادي عشر لطب الأسنان" الذي نظمته جامعة القصيم ممثلة بكلية طب الأسنان وأقيم بالمركز الثقافي بمدينة بريدة واستمر ثلاثة أيام بمشاركة 320 طالبا وطالبة من 22 كلية من مختلف أنحاء المملكة .وناقش الملتقى سبل دعم التواصل والتبادل العلمي والمعرفي بين طلاب وطالبات طب الأسنان وحديثي التخرج من أنحاء المملكة، وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتعزيز البحوث العلمية في مجال طب الأسنان تحت مظلة معرفية متكاملة ومنظمة.واشتمل الملتقى على 10 محاضرات طبية متخصصة تناولت الموضوعات التي تهم طلبة طب الأسنان وحديثي التخرج .// انتهى //13:48ت م0080