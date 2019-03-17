مسقط 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 88ر4086 نقطة مرتفعًا بـ 90ر11 نقطة وبنسبة 292ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 98ر4074 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و104 آلاف و484 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 31ر65 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و184 ألفًا و207 ريالات عمانية.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 071ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (41ر18) مليار ريال عماني.// انتهى //13:51ت م0082