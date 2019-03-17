السيح 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسأدّى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، في جامع الملك عبدالعزيز بمدينة السيح اليوم، صلاة الميت على الشهيد العريف عيد بن عجب بن زيد القحطاني، الذي استشهد أثناء أداء واجبه في ميادين الشرف والبطولة.كما أدى الصلاة على الشهيد قائد المنطقة الوسطى اللواء ركن عبدالله بن مناور المطيري، وعدد من المسؤولين وأقارب الشهيد وجموع غفيرة من المصلين.ونقل محافظ الخرج عقب الصلاة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتعازي سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه إلى أسرة الشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكداً تقدير الجميع لما يُقدمه رجال الوطن من بطولات وتضحيات لحفظ أمن الوطن والذود عنه.// انتهى //15:33ت م0147