جدة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واساستقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 3 ملايين ، و 168 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية وكبيرة الحجم والدمارات ، ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.وأوضح مدير عام النظافة والمرادم بأمانة جدة المهندس سليمان بن صالح المحيميد أن كمية النفايات البلدية الصلبة الواردة للمردم خلال الـ 6 أشهر الماضية بلغت 829,672 طنا، فيما استقبل المردم خلال الفترة ذاتها مليوناً و 244.318 طناً من الدمارات معلومة المصدر بينما بلغت الدمارات مجهولة المصدر 829,457.362 طناً ، مشيراً إلى أن كمية الاطارات التي جرى استقبالها بلغت أكثر من 2829 طناً.وبين المحيميد أن تقرير نفايات عقود النظافة النصفي كشف عن رفع 550 ألفا و 268 طناً في نطاق 19 بلدية فرعية ، وأن أحياء بلديتي الصفا والمطار ضمن منطقة العقد الرابع سجلت النسبة الأعلى بإجمالي تجاوز الـ 100 طن من النفايات المرفوعة ، فيما سجلت أقل كمية نفايات في نطاق بلدية المليساء ضمن منطقة العقد الـ 12 بإجمالي 9767 طناً، وسجل تقرير العقد الـ 13 الخاص بمنطقة الكورنيش 3799 طناً من النفايات المرفوعة خلال الـ 6 شهور الماضية.يذكر أن الأمانة تولي مشروعات النفايات الصلبة وإعادة تدويرها أهمية بالغة وفقاً للممارسات المعتمدة، حيث تعمل من خلال مشروع تشغيل وصيانة مردم النفايات بوادي عسلاء على تطبيق الأسس العلمية للتخلص من النفايات الصلبة التي يتنامى إنتاجها في محافظة جدة بصورة مستمرة نتيجة الجهود التنموية المستمرة وارتفاع معدل الزيادة السكانية ومعدل انتاج الفرد من النفايات.وتضمنت أجزاء المشروع تشغيل وحدة فرز النفايات والتي تستقبل يوميا نحو 2880 طناً على مدار 16 ساعة عمل يوميا، وتهدف إلى تقليص حجم النفايات الناتجة عن المخلفات البلدية الصلبة المتولدة يوميا واستخلاص المادة العضوية بغرض إعادة تدويرها.// انتهى //15:35ت م0149