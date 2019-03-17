صبيا 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صبيا غدًا، ثلاثة دروس علمية الأول بعنوان " الملخص الفقهي للشيخ الفوزان " يلقيه عبدالله بن غالب نمازي، بجامع حي الكراتعة بصبيا ، والثاني تحت عنوان "المختصر في التفسير " ويلقيه علي بن أحمد جعفري، وذلك بجامع الاسكان الخيري بالمحافظة ، فيما يحمل الدرس الثالث عنوان " السيرة من كتاب الرحيق المختوم " يلقيه محمد بن مرعي وافي ، بجامع الدرسي الجديد في صبيا.كما ينظم المكتب في نفس اليوم دورة أولية في شرح كتاب " التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربعة " يلقيها عادل بن أحمد شيخ, وذلك بالجامع الكبير بمحافظة صبيا.وتأتي الدروس العلمية والدورة الأولية التي ستقام بعد صلاة العشاء، ضمن البرامج والمحاضرات والندوات والمناشط الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //15:36ت م0151