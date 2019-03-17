أبوظبي 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والرئيس الأفغاني الدكتور محمد أشرف غني توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وأفغانستان في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة التي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.وشملت مذكرات التفاهم أربع مذكرات في مجالات التعليم والتعدين والطاقة والرياضة، وقعها من جانب دولة الإمارات وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، فيما وقعها من جانب أفغانستان القائم بأعمال وزارة المالية البروفيسور محمد همايون قيومي، ومذكرة تفاهم في المجالات الثقافية وقعتها وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي والقائم بأعمال وزارة المالية البروفيسور محمد همايون قيومي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الزراعة وقعها وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ومعالي البروفيسور محمد همايون قيومي.// انتهى //15:37ت م0153