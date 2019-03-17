أبهـا 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واستنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة البحث العلمي مؤتمراً بعنوان " أثر مبادرات البحث والتطوير على البحث في الجامعات السعودية والتنمية الاقتصادية ", وذلك خلال الفترة من 20 إلى 21 رجب 1440هـ الموافق 27 إلى 28 مارس 2019م.وأوضح معالي مدير الجامعة المشرف العام على المؤتمر الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات العلمية المتخصصة التي نظمتها الجامعة هذا العام وحظيت بدعم واهتمام كبيرين، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في رفع مستوى البحث العلمي في الجامعات السعودية وتطوير قدرات الباحثين وتأهيلهم بما يتوافق مع الاستراتيجية الحديثة ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن من أهم أهداف هذا المؤتمر إنشاء شراكات عالمية وتبادل الخبرات في مجال البحث بين الخبراء المحليين والعالميين لرفع مستوى الكفاءات والمؤهلات الأكاديمية.من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري أن وزارة التعليم أطلقت برنامج مبادرات البحث والتطوير لرفع وتعزيز واقع البحث العلمي في الجامعات السعودية، كما حظي هذا البرنامج بدعم سخي من القيادة الحكيمة بميزانية تقدر بستة مليارات ريال سعودي، ومن هذا المنطلق نشأت فكرة إقامة مؤتمر يستعرض أثر هذه المبادرات على البحث في الجامعات السعودية.ويأتي المؤتمر امتدادًا لمؤتمر التعاون الدولي في البحث والتطوير الذي نظمته وزارة التعليم بالرياض في الفترة 23-24 أبريل 2018م، حيث نتج عن هذا المؤتمر إطلاق "مبادرة التعاون الدولي" من أجل إنشاء شراكات مثمرة في مجال البحث والتطوير بين الباحثين بالجامعات السعودية والباحثين الدوليين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم الأبحاث ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة، بما يتماشى مع أولويات رؤية ٢٠٣٠.بدوره أكد عميد البحث العلمي بالجامعة رئيس اللجنة العلمية الدكتور حامد بن مجدوع القرني أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على واقع البحث والتطوير في الجامعات السعودية، والتعريف باستراتيجيات البحث والتطوير، وبحث أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة وفاعلية البحث العلمي والتطوير في الجامعات السعودية، وبناء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجامعات السعودية وفق أولويات برنامج البحث والتطوير في وزارة التعليم، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في عملية البحث والتطوير ومناقشة الفرص والتحديات في الجامعات في مجال البحث والتطوير، ومن ثمّ اقتراح الحلول المناسبة لرسم استراتيجيات لرفع جودة وكفاءة البحث والتطوير في الجامعات السعودية بما يعود إيجابًا على المردود الاقتصادي في القطاعين العام والخاص.// انتهى //15:39ت م0155