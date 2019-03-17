القاهرة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسبدأت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم, مُشاركتها في القمة الفنية الكشفية العربية، و(السمنار) الإقليمي لتنمية العضوية، الذي تُنظمه المنظمة الكشفية العربية بالمركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة، بمشاركة الجمعيات الوطنية لأعضاء بالمنظمة.وأكد الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الدكتور عاطف عبدالمجيد خلال الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة، أن القمة والسمنار تأتي ضمن خطة إنجاح المؤتمر الكشفيالعربي الـ 29 عام 2019 ، والمؤتمر الكشفي العالمي الـ 42 ، والمنتدى الكشفي العالمي الـرابع عشر للشباب عام 2020 في شرم الشيخ، مشيراً إلى أن القمة والسمنار محطة مهمة غير مرتبطة بالتزامات أو اشتراكات إنما للتعرف على الحقيقة بتخطيط علمي مدروس.من جهته أشار رئيس اللجنة الكشفية العربية خميس الراسبي إلى ماجاء في توصيات المؤتمر الكشفي العالمي الحادي والأربعين الذي عُقد في باكو عام 2017 في جانب تنمية العضوية الكشفية، داعياً إلى أهمية التزام الجمعيات بتنمية عضويتها لتحقيق رؤية المنظمة الكشفية العالمية 2023 في مجال تنمية العضوية بأن يكون 100 مليون شاب وشابة منضمين في هذه الحركة ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وفى العالم على أساس قيم مشتركة.من جانبه أكد الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي، أهمية تلك القمة في تعزيز التعاون والتعاضد للإقليم الكشفي العربي، مشيراً إلى أن (السمنار) يأتي تماشياً مع الندوة التي عُقدت في مدينة فورزهايم بألمانيا في أكتوبر الماضي التي ناقشت الطرق التربوية الحديثة في توفير برامج مناسبة ، وتعزيز قدرات الشباب لمواجهة تحديات المستقبل .بدأت بعد ذلك أولى جلسات القمة والسمنار التي تناول فيها الدكتور عاطف عبدالمجيد رؤية الصورة الكبرى للوضع الراهن ، وتحليله ، والتعرف على الصعوبات التي تواجه الجمعيات في النمو.// انتهى //15:39ت م0156