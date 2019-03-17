تونس 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسيواصل الأمن التونسي حملة تمشيط واسعة بمرتفعات محافظة جندوبة شمال تونس لتعقب عناصر إرهابية فرت في وقت متأخرٍّ الليلةَ الماضيةَ بعد أن تبادلت لساعات النار مع قوات عسكرية وأخرى تابعة للحرس.وأفاد مسؤول أمني بالمحافظة في تصريح اليوم، أن حملة التمشيط التي تشارك فيها تشكيلات أمنية وعسكرية مختلفة وطائرات هليكوبتر شملت العديد من المناطق بمدينة غار الدماء التابعة لمحافظة جندوبة بحثاً عن مجموعة من الإرهابيين المتحصنين بجبال وغابات الجهة منذ مدة ليست بالقصيرة.// انتهى //15:41ت م0158