الرياض 10 رجب 1440 الموافق 17 مارس 2019 واستعلن جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي 2018 في دورتها السادسة يوم الثلاثاء 12 رجب الموافق 19 مارس , أسماء الفائزين بها تحت عنوان "حوكمة العمل واستدامة البرامج" خلال المؤتمر الصحفي بحضور سمو الأمير سعود بن فهد بن عبد الله بن محمد عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة وحضور الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، وذلك في فندق الفورسيزونز بالرياض.مما يذكر أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي تأتي لتأصيل منهج التميز في العمل الانساني والاجتماعي على حدٍ سواء، وقد اختيرت موضوعاتها على واقع عملي متمثل في رأي المختصين والميدانيين في العمل الاجتماعي من خلال ورش عمل ميدانية للمناطق الرئيسية في المملكة حرصا منها على أن تكون اختياراتها واقعية وعملية وتحقق أهدافها المنشودة.//انتهى//15:41ت م0159