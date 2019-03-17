بيروت 10 رجب 1440هـ الموافق 17 مارس 2019م واسأنهى مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت تعاملاته هذا الأسبوع بتراجع بنسبة 1.97 % مغلقاً عند مستوى 954.46 نقطة.وانخفض معدل الأسهم المتداولة ليبلغ 2813 سهماً بقيمة 181 ألفاً و88 دولاراً أمريكياً، مقابل 90 ألفاً و748 سهماً بقيمة 534 ألفاً و795 دولاراً في الأسبوع السابق.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 9.31 مليار دولار أمريكي، مقابل 9.49 مليار دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //15:48ت م0160