حائل 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل اليوم, أعمال مؤتمر الأمن السيبراني الذي تنظمه جامعة حائل في كلية هندسة وعلوم الحاسب الآلي في المدينة الجامعية, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, وعدد من المسؤولين بالمنطقة والمتخصصين في الأمن السيبراني والذين قدموا من مختلف مناطق المملكة للمشاركة في هذا المؤتمر.ولدى وصول سموه مقر الحفل, افتتح معرض الملصقات العلمية واستمع إلى شرح مفصل عن المعرض ومحتوياته.بعد ذلك بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم, ثم شاهد سموه والحضور فلماً وثائقياً عن الأمن السيبراني من إنتاج تلفاز جامعة حائل.ثم ألقى معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم كلمته مؤكدًا خلالها اهتمام الجامعة وحرصها على مثل هذه المؤتمرات التي تأتي في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطور البنية التحتية الرقمية بكونها أساساً لبناء الأنشطة الصناعية المتطورة .وبين أن الأمن السيبراني يعد اليوم هاجساً للدول والمنظمات الدولية لاسيما وأن التهديدات التقنية الكثيرة التي يشهدها العالم تزداد لحظة بعد لحظة وبات التصدي لها ومواجهتها بالحماية أمراً في غاية الأهمية, مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أولت اهتماماً كبيراً بهذا الجانب.وقال معاليه: "إن الجامعة تسعى لمواكبة هذه التوجهات والخطط التي أسست قبل عامين "المركز المتكامل للأمن الإلكتروني" في كلية الهندسة وعلوم الحاسب الآلي ليكون المركز الثاني من نوعه في المنشآت الحكومية على مستوى المملكة بعد المركز الوطني للأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية, كما قامت باستحداث برنامج أكاديمي للدبلوم العالي في الأمن السيبراني وقدمت عدداً من الدورات التدريبية ووقعت عدداً من الاتفاقيات مع شركات رائدة في الأمن السيبراني الذي يعد جزءاً مهماً وأساسياً في الحماية الأمنية الوطنية.وقدم الدكتور البراهيم, شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على رعايتهما الدائمة للجامعة, مثمناً متابعة ودعم معالي وزير التعليم للجامعة وأنشطتها ولجميع الزملاء على جهودهم المبذولة للإعداد لهذا المؤتمر الذي نتمنى أن يحقق أهدافه لما فيه سبل التقدم والازدهار.// انتهى //16:45ت م0169