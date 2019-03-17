الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واستشارك جمعية ساعد الأهلية لدعم مرض التصلب العصبي للمرة الأولى في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، للتعريف بنشاطات الجمعية وما تقدمه من خدمات وإرشادات لمرضى التصلب العصبي المتعدد ورفع الوعي والتثقيف الصحي لدى زوار المعرض.وتسجل الجمعية ضمن مشاركتها بيانات المصابين بالمرض من زواره لإضافتها لقاعدة بيانات المصابين المتوفرة بالجمعية، ووصل عدد من قامت الجمعية بتسجيل بياناتهم منذ بداية المعرض 55 مصاباً، حتى اليوم الأحد.وتقدم الجمعية النصائح والإرشادات للزوار من خلال أطباء متخصصين بمرض التصلب العصبي المتعدد موجودين بالركن الخاص من الجمعية، إضافة لطريقة التواصل مع الجمعية.يذكر أن مرض التصلب العصبي المتعدد هو مرض يحدث بواسطة رد فعل النظام المناعي ضد الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب البصرية).// انتهى //16:46ت م0170