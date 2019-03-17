المدينة المنورة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات أسبوع الجودة الخامس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وتستمر أعماله لـ4 أيام تحت شعار "مكاسب الجودة للجميع".وبدأت الفعاليات في مختلف الكليات ومعهد تعليم اللغة العربية بحضور وكيل الجامعة للتطوير الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وذلك ضمن جهود الجامعة لتحقيق الجودة الشاملة وتعزيز ثقافة الجودة لدى منسوبيها.وبحث اليوم الأول من أسبوع الجودة جاهزية البرامج الأكاديمية للتأهل للاعتماد الأكاديمي البرامجي، وكذلك دور مركز الإرشاد الطلابي في الاعتماد، كما أعلنت عمادة الجودة بالجامعة عن تضمين الفعاليات ٥ مسابقات متنوعة تشمل جائزة التميز في أعمال الجودة لأعضاء فرق الجودة، وجائزة التميز في أعمال الجودة لأعضاء هيئة التدريس، وجائزة التميز في أعمال الجودة للإداريين، وجائزة التميز في أعمال الجودة للطلاب، بالإضافة إلى جائزة أفضل مقال لتأصيل فكر الجودة في التخصص العلمي.كا يُدشن معالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي غداً الفعاليات والمعارض المصاحبة بقاعة الملك سعود بالجامعة ، وسيُكرم الفائزين بجائزة التميز في أعمال الجودة في فئاتها الخمس.فيما يتناول اليوم الثالث موضوع قياس مخرجات التعلم في الكليات، وورشة للتعريف بالخطط المطورة لبرامج البكالوريوس، وورشة عمل عن ماذا بعد الاعتماد الأكاديمي المؤسسي تقام في قاعة كلية الدعوة، فيما يشهد اليوم الرابع محاضرة عن جوائز الجودة بعنوان: (قصة نجاح الجامعة الإسلامية) يلقيها وكيل الجامعة للتطوير الدكتور عبدالله العتيبي في قاعة كلية الحديث، بالإضافة إلى بحث دور الطلاب في الاعتماد الأكاديمي البرامجي.وتختتم فعاليات أسبوع الجودة الخامس باستعراض مكاسب الجودة والاعتماد لمنسوبي الجامعة قبل أن يقام الحفل الختامي للفعاليات وتوزيع الجوائز.يُذكر أن أسبوع الجودة يُعنى بنشر ثقافة الجودة بين منسوبي الجامعة، وبيان مميزات حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي، ودور القيادات في الاعتماد الأكاديمي، وكذلك دور عضو هيئة التدريس والموظف الإداري والطالب في تطبيق نظم جودة التعليم بالجامعة.// انتهى //16:52ت م0171