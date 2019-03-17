الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واستتواصل منافسات دوري المدارس لكرة القدم على مستوى مناطق المملكة، والذي أعلن عنه مؤخراً للفئات العمرية من 12 إلى 18 سنة ويستمر لمدة خمسة سنوات ، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ .ويشارك في منافسات دوري المدارس أكثر من 132 ألف طالب من مراحل التعليم العام والأهلي " ابتدائي ، متوسط ، ثانوي " ، يمثلون 5500 مدرسة في أكثر من 11 ألف فريق، حيث يتنافسون على بلوغ بطولة مرحلة النخبة من دوري المدارس التي ستقام في شهر رمضان المبارك القادم بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة ، بمشاركة 16 فريقاً متأهلاً من 16 مدينة ومحافظة.ويهدف مشروع دوري المدارس الذي تطلقه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم والذي يعد الأكبر في منطقة الخليج العربي ، تمكين جيل اليوم من صناعة انجازات لمستقبل رياضة كرة القدم السعودية ليتواكب مع رؤية المملكة 2030 ، وذلك من خلال اكتشاف المواهب الكروية في المدارس ورعايتها لتكون نواة للمنتخبات الوطنية.وقال المحاضر الفني بالاتحادين الآسيوي والسعودي لكرة القدم محمد الخراشي :" فكرة دوري المدارس جيدة ويشكر القائمين عليها في الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم وجميع العاملين في الميدان لإنجاح هذه البطولة الهامة ، والمملكة مرت بتجارب مماثلة في عدد من المدن والمحافظات وتم فيها اكتشاف العديد من المواهب الواعدة ، والأهم حالياً هو الكيف وليس الكم باختيار نوعيات من اللاعبين الموهوبين"، متمنياً عمل منتخبات للمناطق تحت إشراف مدربين مؤهلين برخص تدريبية ونتائج إيجابية في الأعمال التي قاموا بها في التدريب لاكتشاف المواهب ، حيث يوجد في المملكة مواهب عديدة في كافة مدنها ومحافظاتها ، وما يهمنا الآن هو اختيار الأفضل لمستقبل الكرة السعودية ، وأن يحقق دوري المدارس الأهداف المنشودة في بروز مواهب تخدم المنتخبات السعودية في جميع الفئات السنية.من جهته أكد المساعد الفني لمدرب فريق الاتحاد محمد العبدلي ، أن دوري المدارس أحدث حراك رياضي منظم فريد من نوعه بين طلاب المدارس الذين يعتبرون ممارسة رياضة كرة القدم متنفس لهم من خلال مدارسهم ، عقب تحفظ الكثير من أولياء الأمور على مشاركة أبنائهم في الحواري والميادين الرياضية المفتوحة ، مبيناً أن مدارس المملكة تزخر بالعديد من المواهب الرياضية ، ومن السهل اكتشافهم سواءً في حصص الرياضة المدرسية أو من خلال الدوري المقام حالياً لطلاب المدارس في مدن ومحافظات المملكة ، والأهم ما بعد اختيار المواهب بوجود حاضنات رياضية تهتم بالموهوبين لإعدادهم نفسياً وفكرياً وفنياً ليكونوا مؤهلين سواءً لابتعاثهم خارج المملكة أو إلحاقهم بالأكاديميات المتخصصة في المملكة ، أو ابتعاثهم بشكل جزئي في الصيف لدى اعرق المدارس الكروية في العالم ليحصلوا على تدريبات مكثفة للوصول إلى درجة عالية من الإعداد الفني الصحيح للاعب ، مقدماً شكره للقائمين على الدوري في هيئة الرياضة ووزارة التعليم وكافة المعلمين والمنظمين على جهودهم في تنظم بطولة للمدارس بهذا الحجم الكبير.وقال المدرب محمد جابر : "مردود دوري المدارس سيكون مؤثراً خلال السنوات القادمة على الأندية والمنتخبات ، ودائماً أي مشروع رياضي يحتاج إلى التجربة في أول عام والاستفادة من التجارب لتكون الفائدة أكبر في كل عام قادم للاعبين ، وسيكون هناك استعداد أكبر في العام القادم لجميع المدارس وتكون هناك جاهزية نفسية لكافة اللاعبين".وأضاف " تعتبر خطوة مميزة أن تبدأ هيئة الرياضة بالشراكة مع وزارة التعليم بالبحث عن المواهب وتطويرها ابتداءً من المدارس والتي تعتبر المنبع الأساسي للمواهب ، وكما نعلم أن الدول التي تقدمت في مجال الرياضة بدأت بالبحث عن المواهب في المدارس ومن ثم عملت على تطوير وصقل هذه المواهب " ، متوقعاً نجاح باهر لهذا المشروع إذا كان هناك تركيز على الاختيار الصحيح للاعبين وتطوير التجربة من عام لآخر من كافة النواحي .كذلك تحدث المدرب مجدي الزهراني عن مشروع دوري المدارس ، وقال: "فكرة دوري المدارس تُعد خطوة رائدة كونها تشكل رافد قوي للأندية والمنتخبات ، ودوري المدارس فتح المجال لجميع الطلاب بدون استثناء للمشاركة وإبراز مواهبهم ومنحهم أهمية تجعل منهم مواهب لهذا البلد المعطاء ، وهذه خطوة أساسية لعمل منظومة متكاملة على أسس قوية لتكون رياضة المملكة في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في رياضة كرة القدم".وأضاف " يجب أن لا نغفل دور هيئة الرياضة الذي يعد أساس متين لاكتشاف مواهب تخدم الكره السعودية بالتعاون مع وزارة التعليم التي قدمت الكثير في هذا المشروع ، وعلى الجميع التكاتف لإنجاح هذا المشروع الوطني الضخم ، فقد كنا جميعاً ننتظر هذه الخطوة التي يحلم بها كل لاعب وكل مشجع لاكتشاف المواهب السعودية"، كذلك قال لاعب نادي الاتحاد السابق والمدرب الحالي سامي شاص : "بطولة دوري المدارس خطوة رائدة وصائبة رغم تأخرها كثيراً ، فهي تعد بداية صحيحة في اختيار المواهب السعوديين وتصب ذلك في مصلحه الكرة السعودية " مقدماً شكره للهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم على هذه المشروع الوطني الكبير الذي سيجنى ثماره خلال الخمس سنوات القادمة لما نملكه من بنى تحتية جيدة داخل المدارس أو في المرافق الرياضية الخاصة في المملكة ، وعلى يقين تام بأن انطلاقة المشروع ستكون بداية لنهضة جديدة للرياضة السعودية.// انتهى //16:52ت م0172