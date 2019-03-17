الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم, المرحلة الثانية من البرامج التدريبية التي ينظمها ديوان المراقبة العامة لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته، وذلك من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، في العاصمة الرياض، ومدينتي جدة والدمام.وسيتم خلال هذه المرحلة تقديم عدة برامج وهي "الممارسة العملية للمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية"، وبرنامج "الرقابة على الأداء"، وبرنامجي "اساسيات المحاسبة الحكومية"، و"الرقابة المالية".ويأتي إعداد الديوان لهذه البرامج تنفذا للأوامر السامية التي تؤكد على أهمية توفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، وللإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.ويسعى الديوان من خلال هذه البرامج الى رفع كفاءة أداء منسوبي الجهات الحكومية العاملين في الادارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية واكسابهم المعرفة اللازمة بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية.// انتهى //16:56ت م0175