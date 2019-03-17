الدمام 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسدشن محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع، ورئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس عازب بن محمد القحطاني أمس, مبادرة أرامكو لأعمال الخليج لقيادة المرأة, بالتعاون مع إدارة مرور محافظة الخفجي، وبحضور مدير إدارة مرور المحافظة العقيد ظافر بن سعد الشهري، وذلك في مقر مهرجان كلنا الخفجي السابع.وقدم أسامة بن محمد العودة من دائرة العلاقات العامة والحكومية، شرحاً تعريفياً عن المبادرة وهدفها في تجربة القيادة على أرض الواقع من خلال أجهزة المحاكاة والتي هدفت إلى تدريب 15 متدربة من نساء الخفجي بالتعاون مع الكلية الجامعية بالخفجي وفريق الخفجي التطوعي، مستعرضاً الأركان التثقيفية في الجناح وهي الشاشة التوعوية التي تشمل رسائل مرورية تثقيفية للنساء عن القيادة الآمنة ومعرض مرور الخفجي وقسم السلامة المرورية في أرامكو لأعمال الخليج.وأضاف أن المبادرة تحتوي على جانب تثقيفي تجاه السلامة المرورية مثل أهمية ربط حزام الآمان والتجربة الفعلية للتصادم بسرعة 20 كم، وأيضاً ركن توعوي للأطفال مثل خطورة قطع الطريق والالتزام بالآداب العامة لحقوق المشاة وأهمية الانتباه للوحات الإرشادية في الطريق.// انتهى //16:57ت م0176