الكويت 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسالتقى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم رئيس دائرة مجلس التعاون في وزارة خارجية سلطنة عمان السفير محمد الوهيبي ورئيسة المعهد الدبلوماسي في وزارة خارجية سلطنة عمان السفيرة زينب القاسمية اللذين يزوران الكويت حالياً .وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون القائم بين معهد (سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي) والمعهد الدبلوماسي العماني، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية .// انتهى //17:04ت م0180