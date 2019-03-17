طرابلس 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسبحث وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية محمد هيثم عيسى، مع النائب الأول لوزير الصحة الروسي ديميتري كوستينيكوف، إنشاء مصنع لإنتاج المحاليل الطبية في ليبيا، والإعداد لتنفيذ برامج تدريبية للعناصر الليبية الطبية والمساعدة.وبينت وزارة الصحة الليبية فى بيان لها اليوم أنه خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، وقَّع الجانبان الروسيُّ والليبيُّ اتفاقات تعاون مشترك في مجالات الخِدْمات الصحية الأساسية وتعزيزها وتوأمة وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية.كما نصت الاتفاقية على تعزيز التعاون في مجال العلوم والأبحاث الطبية وتبادل المعلومات وتنظيم زيارات متبادلة لخبراء الصحة في البلدين.// انتهى //17:04ت م0181