الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأستاذ السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء، اليوم الأحد، بزيارة لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى 23 مارس الجاري.وتجول سموه في أجنحة المعرض، واطلع على الخدمات التي يقدمها، كما اطلع على دور النشر المشاركة بالمعرض والبالغ عددها 913 دار نشر محلية ودولية وما تعرضه من مختلف أنواع الكتب.// انتهى //17:09ت م0182