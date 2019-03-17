الصياهد 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واستتواصل منافسات أولمبياد الألعاب البدوية "عالم النوماد" فعالياته العالمية داخل القرية السعودية للإبل، التي تأتي ضمن الأنشطة المصاحبة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة المقامة حالياً في الصياهد شمال شرق العاصمة الرياض، حيث انطلقت فعاليات الألعاب البدوية بداية الأسبوع الماضي، بحفل عالمي شهد حضوراً كبيراً من الزوار والمهتمين بتواجد 11 قناة فضائية و4 قنوات عالمية، لتغطية كامل الفعاليات وسط منظومة إعلامية متكاملة.ومن على ضفاف لؤلؤة آسيا الصغرى في جمهورية قيرغيزستان، قدم شعب النوماد الرحل ليستعرض في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ثقافة محلية ارتبطت بإرث وحضارة أزلية، بمشاركة أكثر من 83 دولة، و " 2000 " مشارك، ليقدموا وعبر ساحة وميدان كبير، عروض ألعاب الخيل والتلويح عليها ورمي الرمح والتقاط النقود من الأرض، بالإضافة إلى رسم لوحات إبداعية متنوعة في الخيل والإبل تمثل ثقافات دول شرق أسيا وطريق سلك الحرير الصيني .وتقدم عروض عالم الرحاله يومياً لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من الساعة الثالثة ظهراً وحتى العاشرة مساءً، فعاليات "عالم النوماد" ، التي تشتمل على العديد من المنافسات ، منها الفروسية والمصارعة والرماية بالسهام ، التي حظيت بإقبال كبير من زوار القرية طوال الأيام الماضية ، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية التقليدية البدوية مثل الصيد بالصقور وإسراج الخيول وسباق الخيل ، التي لاقت اهتماماً واسعاً للتعرف على العديد من الألعاب المختلفة التي تحظى بها قرية الألعاب العالمية .وعندما تتجول داخل أرجاء القرية ، تشاهد تواجد العديد من الأركان على جنبات قرية الألعاب العالمية ، التي تم تخصيصها لكافة الدول المشاركة من شتى دول العالم ، حيث حرصت الدول المشاركة على وضع تصور تقريبي لما تشتهر بها دولها، وتقدم هذه الدول وعبر الأركان المخصصة لها في شتى أركان القرية العديد من المنتجات التي تنوعت بين أواني الضيافة والأكلات الشعبية والعسل وبعض المنتجات الزراعية التي تشتهر بها ، كذلك المشغولات اليدوية الصوفية والجليدة وملابس وأحذية الأطفال، بالإضافة إلى تقديم معزوفات موسيقية نالت إعجاب زوار المهرجان ، منذ انطلاق الفعاليات العالمية في التاسع من مارس الجاري ، كما حظي زوار مهرجان الملك عبدالعزيز، بركن خاص للسينما يتم من خلاله عرض العديد من الأفلام الوثائقية لزوار ركن السينما .// انتهى //18:00ت م0197