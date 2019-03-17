عرعر 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسأودعت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر، يوم الخميس الماضي 451,991 ريالا في الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام والأرامل لشهر مارس للعام الحالي شملت الكفالات الشهرية , بالإضافة للسلة الغذائية عبر بطاقات ممغنطة بالتعاون مع العثيم, حيث بلغ عدد الأيتام المسجلين 1053 يتيماً ويتيمة و337 أرملة مستفيدة داخل مدينة عرعر.وأكد مدير الجمعية عايض بن حسن العنزي حرص الجمعية على أن تكون المساعدات الشهرية للمستفيدين منتظمة شهرياً دون تأخير قدر المستطاع ,مقدماً شكره لكل من ساهم من المحسنين بدعم برامج الجمعية المتنوعة.‏ // انتهى //18:00ت م0198