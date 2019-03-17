حائل 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسنظمت وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة حائل، أمس لقاءً تثقيفياً بعنوان " حمايتي"، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، بحضور مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع التنمية بالمنطقة أحمد الزامل ومدير الوحدة فهد العتيبي .وناقش خلال اللقاء المتخصص عبد الله المطيلق موضوع التنمر ضد الأطفال ولما لهذه الظاهرة من أثر سلبي كبير على تكوين شخصية الطفل، مستعرضاً طرق معالجة هذه الظاهرة والوقاية منها ووضع آليات وقيم عامة مهمة يجب العمل بها لعلاج ووقاية الأطفال من التنمر، فيما ناقشت موضي مريف موضوع الطلاق العاطفي والحلول الناجعة التي تعزز من دور واستقرار الأسرة .// انتهـى //18:00ت م0199