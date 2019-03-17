رام الله 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أحد حراس المسجد الأقصى المبارك .وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الحارس حمزة النبالي من المسجد الأقصى المبارك من أمام باب الناظر "المجلس" ونقلته إلى أحد مراكز الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس للتحقيق معه.من جهة ثانية قال المحامي المقدسي حمزة قطينة: إن شرطة الاحتلال عرضت مساء أمس السبت ثلاثة معتقلين مقدسيين على المحكمة بتهمة تحطيم باب مُصلى باب الرحمة، وطالبت بتمديد اعتقالهم لستة أيام إضافية.وأضاف أن محكمة الاحتلال رفضت الطلب وقررت الإفراج عنهم وفرضت عليهم الإبعاد عن المسجد الأقصى حتى يوم الخميس المقبل.// انتهى //18:08ت م0201