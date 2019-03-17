المدينةالمنورة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم منافسات المسرح المدرسي للصغار للمرحلة الابتدائية تحت شعار ( بيعة وولاء ) ، التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي – قسم الثقافي ، وذلك بمسرح مركز دار القلم خلال الفترة من 10 – 14 / 5/ 1440هـ .وأوضح رئيس قسم النشاط الثقافي بتعليم المدينة علي بن مريزيق المطيري ، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز الاتجاه الديني و الوطني والاهتمام بغرس القيم والاتجاهات اللغوية والتربوية عند الطلاب وتعويدهم على الشجاعة في مواجهة الجمهور والتعبير عن ما يجول بخواطرهم وإظهار مهاراتهم الأدبية واللغوية وتنمية المواهب والقدرات لديهم في مختلف المجالات وصقل مهاراتهم وإبراز المواهب الأدبية و العلمية و الهوايات .//انتهى//18:22ت م0202