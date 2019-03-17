الطائف 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسشارك فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف في ورشة عمل وضع خطة تحديد الأولويات في أعمال ومشروعات لجنة تنمية الخدمات والمرافق المنبثقة عن المجلس المحلي بالمحافظة ، التي عقدت في مركز الطائف العلمي ، بحضور ممثلي الإدارات الحكومية المختصة .وهدفت الورشة إلى تحديد أولويات المشاريع الخدمية المختلفة للجهات الحكومية ، ووضع الإطار العام للخطة التنموية في المنطقة ، من خلال تحديد أولويات البرامج والمشاريع التطويرية لكافة القطاعات ، والتنسيق مع الجهات المعنية والإطلاع على خططها لتطوير المحافظة ، والبرامج الزمنية لتنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الشركاء ، وجرى استعراض كافة الأعمال التي من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة للأهالي بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة .وسيتم الرفع بمخرجات وتوصيات ورشة عمل تحديد الأولويات للمجلس المحلي للتنمية والتطوير بمحافظة الطائف .// انتهى //18:24ت م0203