الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسانطلقت، أمس المرحلة الأولى من اتفاقية التعاون بين فرعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة الرياض بزيارة 28 يتيماً من أبناء دار التربية الاجتماعية للبنين بالرياض لمنتزة حريملاء الوطني وزراعة 40 شتلة في أنحاء المنتزة، بمشاركة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة يوسف السيالي، ومديرة إدارة المسؤولية المجتمعية بالفرع وفاء المبارك وعدد من منسوبي الجهتين .واشتمل برنامج الزيارة على العديد من الفقرات التعريفية والإنشادية والترفيهية، حيث استمع الوفد إلى شرح وافي عن تاريخ المنتزة وأجزاءه، وقدم بعض الأيتام مجموعة من القصائد الوطنية وكلمات الشكر والعرفان للوطن والمسؤولين على كل مايجدونه من رعاية واهتمام، ثم انتقلوا للمشاركة في المرسم الحر الذي أقيم بهذه المناسبة وبعض الألعاب الرياضية والحركية.بعد ذلك تجول الجميع في محمية الغزلان داخل المنتزة وتعرفوا على أنواع الغزلان فيها وأسماءها، وجهود وزارة البيئة في إنشاء هذه المنتزهات والمحميات لإعادة تأهيل البيئة البرية والمحافظة على ثرواتها.وفي ختام الزيارة سلم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دروع الشكر والتقدير لمدير فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة ماجد الفراج وبعض المسؤولين عن تنظيم الزيارة من الجهتين، شاكراً لهم كرم الضيافة وحفاوة الإستقبال ، موضحاً أهمية مثل هذه البرامج في صقل شخصية أبناء الوزارة من فئة الأيتام، وتنمية مهارات التواصل لديهم ودمجهم بالمجتمع، وزرع قيم ومباديء الدين الإسلامي الحنيف في نفوسهم، مؤكداً حرص الوزارة بكافة قطاعاتها على استقطاب مثل هذه الشراكات الداعمة لرؤية 2030 التي تدعو إلى تعزيز التواصل بين الجهات الخدمية وتبادل المصالح لكل ما يعود بالنفع والفائدة على الفئات المشمولة برعاية الوزارة من الجنسين .// انتهى //18:24ت م0204