الطائف 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة بإدارتي التوجيه والإرشاد "للبنين والبنات" أمس, فعاليات برنامج "رفق" تحت شعار "مدارسنا بلا عنف"، الذي يعكس جهود الميدان لإنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.وسلط البرنامج الضوء وعلى مدى أربعة أيام على العديد من برامج التوجيه والإرشاد, كما حظي بزيارة أكثر من 8000 زائر, بالإضافة إلى توزيع أكثر 5000 منشور تربوي وتقديم أكثر من 500 استشارة نفسية وتربوية في مواجهة العنف المدرسي وحماية الطلاب والطالبات من الأذى النفسي، لتحقيق بيئة مدرسية آمنة وتبصير منسوبي ومنسوبات المدرسة وأولياء الأمور بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة.ويهدف برنامج "رفق" لخفض العنف داخل المدارس وبناء الشخصية المتّزنة السوية المتكاملة للطالب والطالبة.وتخلل اختتام البرنامج, مسابقات بين الزوار جرى توزيع الهدايا على المتفاعلين من قبل مشرف التوجيه والإرشاد محمد الحازمي, مثمناً جهود الزملاء العاملين في المعرض, متمنياً لهم التوفيق والسداد.// انتهى //18:42ت م0206