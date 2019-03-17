عمّان 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم وفدًا من أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الديمقراطي جون غارامندي، وعضوية النائبين ديب هالاند وفيرونيكا اسكوبار، الذين يزورون الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية والمستجدات في جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.// انتهى //18:43ت م0207