الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم زيارات المدارس والجامعات لمعرض الرياض الدولي للكتاب، حيث توافدت مجموعة كبيرة من طلاب المدارس الابتدائية ورياض الأطفال على دور النشر لاقتناء الكتب المتنوعة.وشهد جناح الطفل بأركانه المتنوعة حضوراً كثيفاً من طلبة المدارس، حيث أتاح الجناح لهم ممارسة هوايتهم والتعرف على معلومات جديدة ومفيدة، كما استمتعوا بتجربة تأليف وإعداد قصص خاصة بهم، إضافة إلى مسابقة ملك القراءة التي تقام في أحد أركان جناح الطفل الذي يتوج فيها الطفل ملك بعد إتمامه قراءة 10 قصص.من جهة أخرى زار المعرض مجموعة من طالبات معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، من جامعة الملك سعود والقادمات من دول العالم المختلفة، مبديات سعادتهن بما وفرته لهم دور النشر من كتب تساعدهن على إتمام دراستهن، وتعليمهن للغة العربية.// انتهى //18:46ت م0208