الخرطوم 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديرى محمد أحمد اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا مخائيل بوقدانوف الذي يزور الخرطوم حاليًا.وبحثا خلال اللقاء القضايا الإقليمية خاصةً عمليتي السلام في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى وجهود السودان لاستكمال تنفيذ السلام في البلدين وتشكيل حكومتي وحدة وطنية فيهما، بالإضافة إلى الأوضاع في ليبيا، وتحديات مايحدث في جنوب ليبيا.// انتهى //18:47ت م0209