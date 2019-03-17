جدة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واساستقطبت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم, 27 أكاديمية من جامعات المملكة من بينها جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الطائف، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضمن البرنامج التدريبي للقيادات التنفيذية الوطنية "قيادات" في نسخته السادسة الذي اطلقته "كاوست" ، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة كاليفورنيا بيركلي.ورحب رئيس جامعة "كاوست" الدكتور توني تشان, بالأكاديميات السعوديات المشاركات في البرنامج التدريبي للقيادات التنفيذية، مؤكداً دعم الجامعة للمواهب الوطنية وتطوير قدرات القادة السعوديين، وأن البرنامج يقدم للمتدربات الأدوات التي تمكنهن من إحداث التغيير في مؤسساتهن وبناء الشبكات المهنية وتعزيز نموهن الشخصي وإعادة رسم خارطة البيئة الأكاديمية المحلية من خلال محاضرات وورش عمل تثري الجوانب المهنية لأدوارهن القيادية وخبراتهن.// انتهى //19:35ت م0226