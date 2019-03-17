الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسيبرز النادي الأدبي بالرياض المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م ، دوره في دعم المواهب الشبابية من خلال طباعة كتبهم ومؤلفاتهم مجانًا, إلى جانب الأنشطة التي يقدمها من ندوات ومحاضرات وحوارات أدبية في منتدى الشباب الإبداعي.وأوضح عضو مجلس الإدارة بالنادي عضو اللجنة المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب عبدالرحمن بن ابراهيم الجاسر أن نادي الرياض الأدبي طبع 15 من الإصدارات الشبابية، تنوعت ما بين الأدبية والثقافية، إضافة إلى عرض تجارب عدد من الكتب النقدية لأسماء لامعة بالنقد داخل الجناح، مشيراً إلى أن النادي يقدم من خلال الجناح للزوار الاستشارات والاقتراحات.وقام النادي من خلال مبادرة "الإصدار الأول" بطباعة 20 إصداراً لتجارب التأليف الأولى للشباب، متنوعة ما بين القصص والشعر والتجارب النثرية، بمعايير لا تقل عن الإصدارات في دور النشر بل تفوقها أحيانا.// انتهى //19:38ت م0228