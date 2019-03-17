مكة المكرمة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل اليوم, ورشة عمل الخطة الاستراتيجية "تمكين 2023" التي نظمها فريق الخطة لمجلس الهيئة الاستشارية بعنوان "مسارات ومبادرات تحاكي المستقبل"، التي تعتمد على 14 محوراً أساسياً، وذلك بمكة المكرمة.وحث معاليه على الخروج بمبادرات وأفكار ورؤى تسهم في خدمة الجامعة ومجتمعها والوصول بها إلى مصاف أرقى الجامعات العالمية, مبيناً أن جامعة أم القرى تتميز عن نظيراتها من الجامعات الأخرى بموقعها الجغرافي بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي وضعت ضمن أهدافها الاستراتيجية خدمة ضيوف الرحمن من خلال تسخير البحث العلمي وتهيئة الكوادر الوطنية في المجالات التي تلبي طموحات القيادة في تطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة.وبين أن خطة التمكين تسعى لوضع رؤية واضحة المعالم للأسس والاستراتيجيات التي ستعتمد عليها الجامعة خلال الخمس سنوات المقبلة التي ستمكنها من القيام بدورها العلمي والبحثي والمجتمعي.من جانبه أوضح رئيس فريق خطة تمكين 2023 الدكتور أيمن جوهرجي أن الخطة جعلت من ركائزها الأساسية 14 محوراً أهمها أن تكون جامعة أم القرى ذات تصنيف عالمي متقدم، وذات تعليم ذكي واحترافي، وبحث علمي متقن، وتلبية احتياجات الحج والعمرة والزيارة، علاوة على تعزيز المسؤولية المجتمعية، والعمل التطوعي.واكد جوهرجي أن الخطة تسعى إلى استثمار متنوع واقتصاد معرفي مبتكر، وتوفير بنية مؤسسية مستدامة ذات طابع ذكي، وبيئة علمية جاذبة، علاوة على بناء شراكات تعاون ذات طابع فعال والحصول على الاعتمادات الأكاديمية محلياً ودولياً وبجودة عالية، وأن تكون أم القرى جامعة ريادية وأعمال ابتكارية، والعمل على التسويق والإبراز الإعلامي لمنتجات ومخرجات الجامعة.// انتهى //19:39ت م0229