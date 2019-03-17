الصياهد 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم سابع أيام الأشواط الختامية بواقع 20 شوط بكار وقعدان في سن "ثنايا"، من مسافة (8) كيلومترات، بينها 10 أشواط صباحية و10 أشواط مسائية، وذلك في ميدان الملك عبد العزيز للهجن، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.وحقق ملواح العائدة ملكيته إلى عيد صغير الكتبي التوقيت الأفضل، بعد وصوله إلى خط النهاية بتوقيت زمني بلغ 13،10،2، وتنطلق اليوم منافسات الثنايا بأربعة رموز للكبار والقعدان من مسافة 8 كلم بواقع شوطين مفتوحين وآخرين عامين.ويتوج نادي الإبل 16 مالكاً غدا حصدوا الرموز في الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا في قاعة التكريم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .// انتهى //19:40ت م0230