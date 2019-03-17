عدن 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسأعرب رئيس هيئة الأركان اليمني الفريق الركن بحري عبدالله النخعي عن ارتياحه للأوضاع المستقرة التي تشهدها محافظة المهرة في شرق اليمن بمختلف المجالات.وأشاد المسؤول العسكري خلال لقائه محافظ المهرة راجح باكريت بالمساعي المخلصة التي تبذلها السلطة المحلية في سبيل مواصلة تحقيق التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والأمني في المحافظة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.من جانبه أكد محافظ المهرة أن الأوضاع في المحافظة تتسم بالهدوء والاستقرار، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في سبيل استتباب الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية وتوفير الخدمات بإسناد من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.// انتهى //19:44ت م0231