مكة المكرمة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسنفذ القسم النسائي باللجنة الثقافية والشبابية بمحافظة الكامل اليوم, لقاءً بعنوان "المراهقة ومفترق الطرق" قدمته مريم بنت قبل السلمي, وغزوة بنت عبدالمعطي القرشي, ضمن سلسلة البرامج النسائية التي تقدم بالمحافظة بإشراف مباشر من رئيسة اللجنة الثقافية والشبابية بالمحافظة فريجة طفيشان السلمي.ويأتي هذا اللقاء ضمن نشاطات اللجنة الهادفة إلى تطوير المهارات الحياتية لأفراد المحافظة.// انتهى //19:44ت م0232